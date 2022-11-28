На засіданні розглянули перебіг відновлення енергетичної системи та її захист від імовірних російських атак.

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому обговорили плани російських окупантів на найближчу перспективу та узгодили шляхи реагування.

Як повідомляється на сайті глави держави, головнокомандувач і командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронтах і дії Сил оборони з деокупації української території.

"Члени Ставки також заслухали інформацію керівників розвідки щодо планів ворога на найближчу перспективу. Були узгоджені шляхи реагування на можливі виклики, пов’язані з діями противника. Крім того, на засіданні розглянули перебіг відновлення енергетичної системи та її захист від імовірних російських атак", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що окремо було обговорено забезпечення громадян зв’язком та доступом до тепла, проаналізовано темпи розгортання "Пунктів Незламності" у країні.

У засіданні взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Війна в Україні: останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, за минулу добу Збройні сили України відправили до пекла ще близько 590 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.11 орієнтовно склали близько 87900 осіб.

За словами експертів, енергетики знають, по яких об’єктах в Україні будуть цілитись росіяни, і очікують нового ракетного удару найближчими днями. Зеленський прогнозує, що цей тиждень може бути складним, Росія готує нові удари по Україні.

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