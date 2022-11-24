В ході обговорення були заслухані доповіді керівників розвідки про плани ворога на найближчий час.

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямів доповіли про актуальну ситуацію на фронті, окремо поінформували про дії на Донецькому напрямку.

В ході обговорення були заслухані доповіді керівників розвідки про плани ворога на найближчий час.

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Учасники засідання проаналізували забезпечення сил оборони технікою, озброєнням та боєприпасами, а також актуальні потреби війська для проходження зимового періоду.

Крім того, члени Ставки розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України та ліквідації наслідків нещодавніх ракетних ударів Росії. Окремо зупинилися на питанні забезпечення стабільності зв’язку в умовах війни, зокрема шляхом переходу на автономне енергоживлення.

Також було продовжено роботу в напрямі захисту об’єктів критичної інфраструктури від російських атак. У цьому контексті наголошено на необхідності посилення співпраці з партнерами України задля формування ефективної протиповітряної оборони.

Засідання ставки Верховного головнокомандувача

На минулому засіданні ставки Верховного головнокомандувача розглянули три ключові питання.

"Перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими. Вона не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами", - розповів Зеленський.