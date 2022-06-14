Президент підкреслив, що війна закінчиться, коли на українській землі будуть лише українці, а інші народи Україна запрошує "у гості" та без зброї.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що війна повинна закінчитися повагою до українського народу, землі та суверенітету.

Про це він заявив під час онлайн-прес-конференції для представників ЗМІ Данії, відповідаючи на запитання про те, як має виглядати мир, на який Україна може погодитися. Відео цієї конференції з'явилося у Telegram-каналі президента.

"Війна може закінчитися, коли ми - українці - і тільки ми будемо на нашій землі. Авжеж ми запрошуємо будь-які народи на нашу землю, але тільки в гості і без зброї...", - зазначив президент.

На його думку, війна повинна закінчитися повагою до українського народу, землі та суверенітету.

"Ми повинні відновити нашу територіальну цілісність. Я розумію, що не все одразу, що це великий виклик...", - наголосив Зеленський.

За його словами, коли увесь світ стане на бік України, на бік миру, правди та добра, тоді українці зможуть стати найпотужнішою спільнотою у світі, яка зможе протистояти окупації з боку РФ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський відповів, чи можливий у майбутньому тривалий мир з РФ.

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