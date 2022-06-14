Президент України Володимир Зеленський наголосив, що війна повинна закінчитися повагою до українського народу, землі та суверенітету.
Про це він заявив під час онлайн-прес-конференції для представників ЗМІ Данії, відповідаючи на запитання про те, як має виглядати мир, на який Україна може погодитися. Відео цієї конференції з'явилося у Telegram-каналі президента.
"Війна може закінчитися, коли ми - українці - і тільки ми будемо на нашій землі. Авжеж ми запрошуємо будь-які народи на нашу землю, але тільки в гості і без зброї...", - зазначив президент.
На його думку, війна повинна закінчитися повагою до українського народу, землі та суверенітету.
"Ми повинні відновити нашу територіальну цілісність. Я розумію, що не все одразу, що це великий виклик...", - наголосив Зеленський.
За його словами, коли увесь світ стане на бік України, на бік миру, правди та добра, тоді українці зможуть стати найпотужнішою спільнотою у світі, яка зможе протистояти окупації з боку РФ.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський відповів, чи можливий у майбутньому тривалий мир з РФ.
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