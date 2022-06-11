Він підкреслює, що це завдання номер один.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що необхідно зробити так, аби вже восени школярі та студенти з окупованих територій пішли на навчання вже на підконтрольній українській владі території.

Про це він сказав під час спілкування зі студентською спільнотою провідних університетів Великої Британії.

"Найголовніше, що ми хочемо зробити для наших школярів і для нашого студентства, - це зробити так, щоб восени в багатьох територіях, які сьогодні окуповані, була знов наша територія, була вона повернута, і діти змогли піти в школу, а студенти - піти в університет. І вже на нашій території, яка... контролювалася б українською владою. Для нас це завдання номер один", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, з першого вересня освітній процес в Україні має відновитися в режимі офлайн.

Після цього міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що офлайн-формат навчання можливий тільки за умови гарантій безпеки для учасників освітнього процесу.

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