Глава держави заявив, що треба усім громадянам розуміти, що війна, на жаль, продовжується.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на факти ухилення від служби в армії і заявив, що Україна не може, як Росія - "заганяти людей палками" на війну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем прес-конференції в рамках саміту за участі глав держав і урядів 27 країн-членів Євросоюзу. Зокрема, у президента запитали, коли вся країна і суспільство перейдуть у "воєнний стан" з огляду на те, що деякі чоловіки призовного віку намагаються ухилитися від служби в армії, а розважальні заклади активно продовжують працювати.

"Мені здається, що не треба усе змішувати. Дуже складно воювати так довго. І тут велика вдячність воїнам, і не тільки тим воїнам, які знаходяться на лінії фронту, але перш за все їм, вони віддають свої життя. Але й усім тим, хто воює всередині держави - на своїх робочих місцях, тому що треба підтримувати армію і робочі місця. Люди повинні працювати і сплачувати податки", - сказав Зеленський.

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При цьому він сказав, що є люди, які втомлюються жити таким чином, і трапляються психологічні зриви. "Є люди, які потребують реабілітації. Є ті, хто втратив своїх близьких і рідних. Їм дуже складно. Є хтось, хто хоче забути про те, що горе у сім'ї. Просто по-людськи, я думаю, що ми повинні розуміти, що люди різні, і це складова життя. І ми не можемо до всіх ставитись абсолютно однаково", - сказав Зеленський.

Президент додав, що люди повинні усвідомлювати, що, на жаль, війна продовжується, а міцність на полі бою залежить від єдності. "На жаль, є ті, хто відпочивають. І є такі люди. Слава богу, що це не мільйони людей. На жаль, такі виклики були історично впродовж усіх воєн. І ми не є виключенням. І тому, інформаційна політика, перш за все... Президент повинен показувати, як себе треба поводити. Журналісти повинні показувати, де там хтось... відпочивають, і трішечки напружувати такий напрямок", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що йдеться про питання гідності та інших викликів. "Але не забувайте - всі ми люди. До речі, всі ці люди змогли зупинити Росію. І тут найважливіший етап - треба перемогти. І одними словами, що у нас воєнний стан, ми не можемо з вами, на жаль, зосередити увагу всіх, але ми повинні давати цю інформацію, стукати у кожні двері", - сказав Зеленський.

Також президент заявив, що Україна демократична держава, яка розвивається.

"Ми не можемо показувати приклад, як Росія - "заганяти когось палками" на війну. Ми не така держава. Тому що це парадокс. Ми воюємо за європейські цінності і хочемо бути членом Європейського Союзу", - заявив президент.

Мобілізація в Україні

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні запровадили воєнний стан і загальну мобілізацію.

Загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані люди віком від 18 до 60 років.

За словами начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, насамперед мобілізують людей, спроможних працювати з західним озброєнням.

Нещодавно президент вніс до Верховної Ради проекти законів щодо продовження строків дії воєнного стану та загальної мобілізації.

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