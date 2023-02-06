Нині воєнний стан в Україні запроваджено до 19 лютого.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проекти законів щодо продовження строків дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Відповідні законопроекти про затвердження указів глави держави "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" №8419 та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" №8420 зареєстровано в парламенті.

Згідно з пояснювальною запискою, воєнний стан в Україні пропонується продовжити на 90 діб починаючи з 19 лютого. "Цей закон негайно оголошується через засоби масової інформації і набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться в тексті законопроекту.

Відео дня

Щодо закону про продовження загальної мобілізації, в разі його ухвалення він також має бути негайно оприлюднений в ЗМІ і набирає чинності з 19 лютого 2023 року.

"Строк проведення загальної мобілізації продовжується з 19 лютого 2023 року на 90 діб", - йдеться в пояснювальній записці до цього проекту закону. Зазначається, що його реалізація потребуватиме додаткових фінансових витрат з державного бюджету.

Воєнний стан і мобілізація - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого 2022 року в Україні було запроваджено воєнний стан, з того часу строк його дії продовжували декілька разів, востаннє - 16 листопада 2022 року, коли Верховна Рада затвердила указ президента щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні на 90 днів - до 19 лютого. Також тоді парламент продовжив строк дії загальної мобілізації.

Днями народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада має намір найближчим часом знову продовжити строк дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Нагадаємо, що під час загальної мобілізації призватися на військову службу можуть усі військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для отримання відстрочки або виключення з військового обліку.

На час дії воєнного стану в Україні військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїздити за межі країни, окрім деяких винятків. Також обмежується свобода пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства. Встановлюється комендантська година.

Вас також можуть зацікавити новини: