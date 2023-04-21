Президент зазначає, що головним завданням держави є деокупація своїх територій, повернення земель і своїх людей з російської неволі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз усім, як і минулого року, необхідно зберігати єдність та повну концентрацію на обороні.

Глава держави у своєму відеозверненні наголосив, що усі в Україні мають розуміти, що головним завданням держави є деокупація українських територій, повернення українських земель і своїх людей з російської неволі.

"Ресурси держави спрямовуються передусім на це завдання. Я вдячний усім, хто допомагає. Хто зберігає увагу світу до України. Усім, хто створює в Україні робочі місця, хто сплачує податки, хто залишився в Україні і підтримує роботу своїх підприємств", - сказав він.

Зеленський також подякував усім, хто організовує збори для українських воїнів та відновлення - як в Україні, так і в інших країнах.

"Зараз так само, як і минулого року, усім нам треба зберігати єдність, мобілізованість та повну концентрацію на обороні. Хочу сьогодні окремо подякувати кожному і кожній, хто на державних оборонних підприємствах та в бізнесі, який долучився, виробляє зброю та амуніцію, дрони. Усім, хто ремонтує техніку, хто створює нову техніку, зокрема для розмінування", - наголосив президент.

Він подякував їм за те, що попри все Україна нарощує свій оборонний виробничий потенціал.

Війна в Україні - заяви Зеленського

Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Зеленський заявив, що українські військові знають про всі плани ворога у найближчий період. Він розповів, що триває розробка ще якіснішої схеми розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах, а окрема увага у цьому питання приділяється новоствореним бригадам.

Глава держави також вважає, що Україна повинна отримати дієві гарантії безпеки ще до вступу в НАТО. Зеленський повідомив, що під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном детально обговорив формулу миру і спільні цьогорічні міжнародні заходи, зокрема, Вільнюський саміт НАТО.

Президент раніше подякував українським захисникам і наголосив, що кожен знищений російський загарбник сьогодні - це звільнений метр української землі завтра.

Вас також можуть зацікавити новини: