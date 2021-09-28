Рух транспорту обмежать вже з 2 жовтня.

Киян та гостей столиці знову очікують дикі затори на Південному мосту. З 2 жовтня на мосту продовжать ремонтні роботи.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Рух по Південному мосту Києва з суботи, 2 жовтня, частково перекриють, щоб відремонтувати проїжджу частину в напрямку лівого берега. Планується провести ремонт аварійних деформаційних швів, яких майже два десятки.

Наприкінці серпня міст частково закривали у бік Правого берега, що призвело до трьох тижнів майже цілодобових 10-бальних заторів.

Завершити новий етап ремонту планують до 15 грудня, але і це буде не фінал. Повністю відремонтувати міст планують тільки до кінця наступного року.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві слідчі поліції задокументували факт викрадення 1,3 млн грн, виділених на капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у Солом'янському районі.

Повідомлено про підозру 44-річній киянці у вчиненні злочину, передбаченому ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Автор: Анастасія Горбачова