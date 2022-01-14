На засіданні суду у Анатолія Захаренка підвищився тиск.

Обвинуваченого у вбивстві учасників АТО на Житомирщині у травні 2020 року Анатолія Захаренка госпіталізували із зали Богунського районного суду через погане самопочуття.

Про це кореспонденту УНІАН розповів його адвокат Андрій Шкварко.

За його словами, сторона захисту ініціювала проведення повторного допиту експертів щодо висновків судмедекспертиз щодо загиблих.

"На сьогоднішнє засідання прийшов один експерт. Його допитували щодо поранень загиблих, невідповідності первинних документів, тощо. Саме під час допиту судмедексперта Анатолію Захаренку стало погано, підвищився тиск. Суддя оголосив технічну перерву, а для мого підзахисного викликали "швидку". Його забрали до лікарні, а суд відклали до 17 січня. У понеділок знову має відбутись допит експерта і розглядатися запобіжний захід", - розповів він.

Шкварко додав, що Захаренко є гіпертоніком, і зле йому стає не тільки під час судових засідань, а й в СІЗО.

Масове вбивство військових на Житомирщині

22 травня 2020 року на березі ставка неподалік села Новоселиця Попільнянського району Житомирської області в орендаря водойми Анатолія Захаренка виник конфлікт зі знайомими.

Під час конфлікту чоловік з мисливської рушниці вбив 7 осіб. Серед вбитих – колишні учасники операції Об’єднаних сил, військовослужбовці Нацгвардії та волонтери. Одному з гостей вдалося втекти з місця події та повідомити про неї правоохоронців.

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Під час одного із засідань суду Захаренко заявив, що причиною масового вбивства стала суперечка та погрози йому, і він стріляв з метою самозахисту.

У кримінальному провадженні було призначено до 200 експертиз. За результатами психіатричного обстеження, Захаренка визнали осудним.

Справа за обвинувачення Захаренка у вбивстві сімох людей розглядається у Богунському районному суді Житомира.