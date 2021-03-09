За словами президента, в найближче десятиліття в українських селах реалізують 1600 інфраструктурних проектів.

В Україні почалася реалізація програми "Нове село" з відновлення українських сіл і життя в них.

Читайте такожРада перейменувала низку населених пунктів в Україні: списокПро це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Для відродження українського села перш за все необхідно подбати про робочі місця і відновлення інфраструктури у сільській місцевості, і в цьому напрямі вже розпочалась робота. Ми зараз готуємо 1600 інфраструктурних проектів у кожне село. Програма поки що розрахована на 9-10 років. Частину проектів, 500-600, ми зробимо в найближчі три з половиною-чотири роки", - наводяться в повідомленні слова Зеленського.

Глава держави зазначив, що перший крок з відновленню життя в селах зроблено поблизу контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування в Щастя, Новотроїцькому, Станиці Луганській - там було організовано робота центрів адмінпослуг, банківських і поштових відділень, магазинів, аптек.

"На прикладі цих КПВВ можна побачити, які послуги працюють, а чого не вистачає. Зокрема, йдеться про облаштування інформаційних центрів, зон відпочинку, паркових зон і дитячих майданчиків", - говориться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що такі проекти можуть бути профінансовані за рахунок спонсорів або за підтримки бізнесу. За його словами, також окремо для села розробляються економічна програма, програма з розвитку АПК, пов'язана з малими фермерськими господарствами та їх підтримкою, програма розвитку тваринництва.

"Вважаю, що ми піднімемо цю реформу. Треба багато грошей, але у нас є велике бажання", - підкреслив Зеленський.

Відновлення життя в селі

Президент анонсував будівництво в Україні "центрів тяжіння" у сільській місцевості. Маються на увазі сучасні простори, в яких працюватимуть центри надання адміністративних послуг, відділення пошти, аптека з програмою "Доступні ліки", опорні пункти поліції, магазини, сервісні центри, пожежний пункт, медичний центр та інші установи.

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Автор: Ганна Нагорна