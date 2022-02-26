25 лютого на світ з'явилися двоє хлопчиків.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, що вчора, 25 лютого, в бомбосховищі в Херсонському пологовому будинку народилося двоє дітей.

"Вчора в Херсоні, під обстрілами, в одному з пологових будинків облаштованому в бомбосховищі народилося два хлопчики. Два нових життя, які в своєму генетичному коді вже мають війну. Ми і вони ніколи не забудемо, і ніколи не пробачимо! Життя йде, ми народжуємо дітей і нас ніхто не подолає", - сказав Ляшко.

Також він додав, що лікарні продовжують працювати, адже українцям потрібна допомога. І мова йде не тільки про війну, а й коронавірус, який нікуди не зник.

"Медична система продовжує працювати, Міністерство зі свого боку робить можливе і неможливе для того, щоб у лікарнях було все необхідне. Навіть якщо це питання не війни, а наприклад, COVID-19, який теж ніде не зник, і пацієнтам в реанімації все ще потрібен кисень. І як би окупанти нам не заважали, ми намагаємося оперативно підвозити кисень до лікарень, домовляємося з перевізниками, забезпечуємо логістику, щоб кожен пацієнт отримав допомогу, тому що ми єдині і так має бути", - додав Ляшко.

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