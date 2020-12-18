Позов подали ще 10 років тому, коли екоактивісти обурилися, що у супермаркеті рибу тримають без води та пакують у сухі пластикові пакети.

У Польщі працівників супермаркету засудили до штрафів та умовного позбавлення волі за жорстоке поводження з живою рибою.

Читайте такожУ Франції жаби програли суд сусіду, якого дратувало їх гучне кваканняЯк пише "Європейська правда", про це повідомляють ЗМІ.

Позов подали ще 10 років тому, коли екоактивісти обурилися, що у супермаркеті рибу тримають без води та пакують у сухі пластикові пакети.

Позов програли у суді другої інстанції, але після повторного розгляду 2 грудня суд визнав провину трьох співробітників супермаркету.

Як повідомляє Gazeta Wyborcza, тодішньому керівникові рибного відділу супермаркету дали 1 рік позбавлення волі з відтермінуванням на 2 роки, ще двом продавцям - по 10 місяців з відтермінуванням на 2 роки.

"У випадку з чотириногими, добитися людської емпатії та реакції на жорстокість значно легше. Але з рибою досі поводяться як з "другосортними" створіннями, як і з птахами. Важливо, щоб люди зрозуміли, що це теж жива істота і її треба захищати", - цитує Polskie Radio Кароліну Кушлевич, адвокатку, яка у суді добивалася справедливості для коропів.

За її словами, це перший випадок, коли людину, що упаковувала живих коропів без води, визнають винною у злочині. На її думку, такий вирок допоможе зменшити обсяги торгівлі живою рибою.

Зауважається, що суд не розглядав питання того, яку подальшу долю мала придбана покупцями риба.

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Автор: УНІАН