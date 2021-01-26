Українські топ-посадовці, депутати та політики здебільшого провели зимову відпустку у розкоші – не завадила навіть пандемія коронавірусу.
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Про це йдеться у сюжеті проекту «Гроші». Журналісти вказали на парадокс – саме у коронакризовому 2020 році прямі чартерні рейси з України запустили на Мальдіви. За словами експертів з туризму, ці рейси доволі непогано завантажуються.
Нещодавно на Мальдівах разом із сім’єю засвітився найбагатший львівський депутат Григорій Козловський. Судячи з геолокації, заселився він у п’ятизірковому готелі острова Кіхава.
Петро Порошенко цього року потрапив у черговий курортний скандал. За повідомленням ЗМІ, екс-президент цього разу обрав Еквадор. Родина Порошенко начебто відправилась на Галапагоські острови та орендувала яхту, вартість якої складає 75 млн фунтів, а оренда – близько 350 тисяч доларів на тиждень.
Чинний президент Володимир Зеленський віддав перевагу вітчизняному гірськолижному курорту. В плані гірськолижного відпочинку з президентом були солідарні мери Києва та Львова. Якщо Андрій Садовий обрав скромний Тисовець на Львівщині, то Віталій Кличко обрав швейцарські Альпи. За повідомленнями ЗМІ, Кличко зупинився в готелі, де доба може коштувати від 30 до 80 тисяч гривень.
Втім, у топі цьогорічних поїздок українських посадовців і депутатів – сонячний Дубай. Там відпочивали щонайменше двоє слуг народу: Микола Тищенко і Михайло Радуцький. Готель, де зупинявся Микола Тищенко з родиною, має VIP-вартість: близько тисячі доларів за добу.
Емірати для зимової відпустки обрали також заступник глави ОП Микола Тимошенко та очільник Мінцифри Михайло Федорів.
Екс-глава ОП Андрій Богдан помічений у 5-зірковому готелі в Гватемалі, де бунгало коштує близько 400 доларів на добу.
«Слуга народу» Давид Арахамія нещодавно був помічений на острові Занзібар (Танзанія), хоча не оприлюднив звідти жодних світлин.
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