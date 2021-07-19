У Києві сильна злива значно сповільнює рух транспорту, дороги затопило.

У Києві через потужну грозу і зливу затопило дороги, що стало причиною заторів.

Як повідомили у патрульній поліції, на проспекті Перемоги було перекрито рух у напрямку на виїзд з міста Києва.

Крім того, через погодні умови був ускладнений рух вулицею Автозаводською.

На карті Google Maps вказано, що у місті утворились значні затори. Рух транспорту ускладнено на проспекті Перемоги, Великій окружній дорозі, вулиці Олени Теліги, вулиці Дегтярівська, вулиці Богатирська, а також на Бориспільському шосе. На вул. Стеценко в Подільському районі не може проїхати громадський транспорт.

Затори у Києві: які вулиці краще об'їхати

Лівий берег

Велика пробка утворилася на Бориспільській трасі (від Fozzy до станції метро "Бориспільська"). Здебільшого лівого берега можна рухатися вільно.

Правий берег

Затори спостерігаються на Кільцевій дорозі та на Великій окружній дорозі. Затопила станції метро "Академмістечко" та "Берестейська". Важко проїхати і біля станцій метро "Святошин", "Нивки" і "Житомирська. "Стоять" авто на вул. Верховинна. Водії не можуть проїхати по вул. Миколи Василенка, вул. Машіностраітельная і вул. Алекси Тихого. Ускладнено рух біля станцій метро "Сирець" і "Дорогожичі". Жахливі пробки утворилися на вул. Олени Теліги, вул. Семена Скляренка, вул. Кирилівська.

Центр

У Печерському районі рух транспорту відносно вільний. Важко проїхати по бульвару Дружби народів.

Нагадаємо, сьогодні Київ накрила гроза, протягом декількох хвилин затопило вулиці деяких районів. Синоптики прогнозують дощі до кінця дня.

За даними Укргідрометцентру, на цьому тижні в Україні частково почнеться похолодання, місцями дощі з грозами.

Злива у Києві: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко