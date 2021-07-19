Рух на проспекті Перемоги у напрямку на виїзд з міста було перекрито через підтоплення.

У Києві затопило проспект Перемоги, рух транспорту було перекрито. На даний час рух транспорту там відновлено.

Про це повідомляється у Телеграм-каналі Патрульної поліції столиці.

"Рух відновлено", - сказано в оновленому повідомленні про перекриття руху на проспекті Перемоги у напрямку на виїзд з міста через значні опади.

Перед цим у Патрульній поліції повідомляли про перекриття руху через значні опади на проспекті Перемоги. Рух було перекрито в напрямку виїзду з Києва. Резервний проїзд був організований через вулицю Василенка.

Патрульна поліція розмістила фото затопленої проїжджої частини одної з головних магістралей столиці.

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Автор: Інна Андаліцька