2 жовтня минулого року СБУ провела обшуки в офісі будівельної компанії Bud Development, яку контролює депутат ОПЗЖ Вадим Столар. Вилучені документи дозволили не лише почати кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу, а й розкрити схеми, за якими забудовники користуються послугами фахівців містобудування.

Документи допомогли правоохоронцям вийти на Віктора Глебу – члена Національної спілки архітекторів України, який працює доцентом кафедри дизайну середовища Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука зі скромною зарплатою в 8-9 тисяч гривень. Але дані по платіжних картках Глеби показують, що він веде безбідне життя в столиці.

Доцент не лише регулярно відвідує магазини одягу, а й придбав дві квартири у центрі з розкішним ремонтом вартістю понад 350 тис. доларів. Дані по картках показали, що крім офіційної зарплати він також регулярно отримує платежі від "спонсорів" траншами від десятків до сотень тисяч гривень. При тому платники пов’язані не лише з компанією Bud Development, а й з іншими проблемними забудовниками.

"ЖК "Автограф" за адресою м. Київ, вул. Генерала Жмаченка 28. Будівництво скандальне - землю забудовник отримав ще за часів мера Черновецького, у ділянки забрали статус лісопарку та перевели під забудову. У 2014 році місцеві жителі активно боролись проти знищення лісу, але марно. Бізнесмен-забудовник Андрій Насіковський залучив потужну охорону з тітушок, знищив дерева та розпочав будівельні роботи", - повідомляють журналісти про один з таких проєктів.

Глеба робив викривальні публікації проти конкурента Насіковського – компанії "Інтергал-Буд", що зводить свій комплекс поряд з іншим проблемним об’єктом Насіковського.

Є серед "спонсорів" доцента-активіста дніпровська компанія ТОВ "Дайтона Груп", що веде скандальне будівництво в Протасовому Яру в Києві, а також люди, пов’язані з бізнесменом Аднаном Ківаном, чия компанія "Кадорр Групп" забудовує Гагарінське Плато в Одесі.

"Це далеко не єдині спонсори Віктора Глеби – перекази експерту скидали чимало доволі цікавих персонажів. Але, потрібно розуміти, що карткові розрахунки – це лише вершина айсбергу фінансових оборудок доцента державної академії", - констатують журналісти.

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Автор: УНІАН