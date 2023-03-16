Аеропорт "Лейпциг/Галле" був для легендарного літака другим домом.

Найбільший у світі український транспортний літак "Мрія", який російські окупанти знищили у аеропорту Гостомеля на початку вторгнення в Україну, мали вивезти з країни. Легендарний літак мав полетіти в німецький аеропорт "Лейпциг/Галле".

Як пише видання Bild, "Мрію" мали вивезти до Німеччини перед вторгненням Росії в Україну у лютому 2022 року.

"Увечері перед початком війни екіпаж і пілоти сіли в повністю заправлений вантажний літак, але, за словами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти за вказівкою вищого керівництва", – йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що для порятунку легендарної "Мрії" аеропорт "Лейпциг/Галле" підготував усе за місяць до початку повномасштабної війни. Паркомісце для літака було забезпечене з 26 січня 2022 року.

Речник аеропорту Уве Шухарт підтвердив у коментарі виданню, що переміщення літаків Ан-225 та Ан-124 до Німеччини було заплановано на 25 лютого.

"Це було підтверджено 21 лютого. Були дискусії про це тижнями раніше", – пояснив він.

Аеропорт "Лейпциг/Галле" був для української "Мрії" другим домом. З 2008 року найбільший у світі літак приземлявся там 32 рази.

Знищення "Мрії"

Відомий на весь світ український літак "Мрія" було знищено на початку російського вторгнення в Україну – 27 лютого 2022 року – під час повітряної атаки окупантів в аеропорту Гостомеля.

Як зазначили згодом в СБУ, деякі працівники ДП "Антонов" тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони аеропорту. Це призвело до того, що літак знищили росіяни.

У березні 2023 року СБУ повідомила колишнім керівникам Державного підприємства "Антонов" про підозру. За даними правоохоронців, їхні дії призвели до знищення легендарного літака.

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