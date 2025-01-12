Ледь вмовив не йти на війну: Кулеба заявив, що його син зрадіє зниженню мобілізаційного віку

Ексміністр зазначив, що його син хотів приєднатися до лав Збройних сил, але він вмовив його продовжити навчання.

Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що його син у віці 18 років нібито хотів піти воювати проти росіян. Втім, батько вмовив його продовжити навчання.

Як заявив Кулеба в інтерв’ю BBC, його син зрадів би зниженню мобілізаційного віку, хоч це буде "неймовірно болісне рішення, яке не привітає жодна частина українського суспільства". Ексміністр припускає, що відразу до 18 років вік для мобілізації не знижуватимуть, але ймовірне зниження на 1-2 роки.

Кулеба поділився, що його син, мовляв, проходить військові курси та готовий приєднатися до ЗСУ. Тож, за словами Кулеби, рішення про зниження мобілізаційного віку його син підтримує.

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"Я ледь умовив його продовжити навчання в університеті поки що", - розповідає ексміністр, додаючи, що поважатиме рішення сина, якщо той, зрештою, піде воювати.

"Це не те, чого тобі варто шукати, але коли настане твій час, ти повинен зустріти цей виклик з гідністю" - додав Кулеба.

Зниження мобілізаційного віку в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ексголовнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що Україні доведеться прийти до зниження мобілізаційного віку та змінити підхід до мобілізації загалом, зокрема щодо питань залучення працівників силових структур до безпосередньої участі у бойових діях.

На його думку, до зниження мобілізаційного віку в Україні прийдуть, інше питання - з 18 чи з 20 років. Він вважає, що питання у тому, чи будуть змінені підходи - наприклад залучення представників силових структур, частини тих людей, які є військовозобов'язаними, але вже є пенсіонерами силових структур.

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