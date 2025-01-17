Веніславський вважає, що одне це рішення не допоможе Україні закінчити війну.

Лише збільшення особового складу Збройних сил України не призведе до перемоги у війні з Російською Федерацією. Країні необхідна високотехнологічна західна зброя, яка дозволить завдавати ударів по території країни-агресора.

Так народний депутат, член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський прокоментував РБК-Україна заяви команди новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо необхідності зниження мобілізаційного віку в Україні:

"Головна проблема в тому, що виграти війну, яку розв'язала Росія, просто збільшуючи кількість Збройних сил, просто неможливо".

Нардеп вважає, що українці мають діяти у цій війні асиметрично, завдаючи ударів по військових цілях на російській території за допомогою високотехнологічних зразків озброєння та далекобійних ракет. Він зазначив, що ослабити потенціал окупантів можливо і за наявної чисельності війська.

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Також Веніславський нагадав, що для підготовких нових мобілізованих солдатів знадобиться близько чотирьох-шести місяців, тоді як зброї країна потребує вже зараз.

"І при наданні такої інноваційної зброї, я думаю, ми зможемо зробити більше, ніж просто збільшивши армію", - підкреслив нардеп.

Зниження мобілізаційного віку

Нагадаємо, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена вже закликала Київ почати мобілізацію молодих хлопців, щоб стабілізувати ситуацію на фронті.

Тоді український президент Володимир Зеленський заявив, що такий крок не зможе вирішити проблем із постачанням зброї.

Днями обраний Трампом на посаду радника з нацбезпеки республіканець Майкл Волтц, сказав, що Україні слід посилити мобілізацію.

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