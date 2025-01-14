За його словами, партнери повинні насичуати наші Сили оборони зброєю та технікою.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозиції стосовно зменшення мобілізаційного віку, які надходять від представників НАТО та інших країн-партнерів. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

"Ми багато разів чули сигнали щодо віку наших військових, мобілізаційного віку тощо... Я не називатиму конкретну цифру, тому що це небезпечно: у нас більше ста бригад на полі бою, і кожна з цих бригад щоденно потребує укомплектованості", - зазначив глава держави.

За його словами, однією з ключових проблем залишається брак необхідної техніки.

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"Техніка - бронетехніка, артилерія, все, що потрібно у кожній бригаді", - сказав Зеленський.

Також він зауважив, що у великої кількості бригад обладнання постійно виходить з ладу або потребує ремонту. Зеленський наголосив:

"Постійно є якась неукоплектованість. Тому, коли ми кажемо про збільшення кількості наших людей, ще збільшити, ми повинні розуміти, що немає на сьогодні відповідного укомлектування. Ми повинні укоплектувати свої бригади відповідною технікою. Всі ці запити є у наших партнерів. Я думаю, що це найголовніше. Людина повинна бути захищена. Людина повинна бути не просто захищена, а мати відповідну зброю та знання. Мені здається, цим партнери повинні насичувати українську армію передусім".

Заклики знизити мобілізаційний вік в Україні - останні новини

Раніше радник із нацбезпеки адміністрації президента США Джо Байдена Джейк Салліван напередодні заявив, що проблема з мобілізацією в Україні та з кількістю мобілізованих громадян розвивалася з плином часу. І вона стала більш гострою протягом минулого року, тому Україні доведеться ухвалити самостійне рішення про те, необхідно чи ні знизити мобілізаційний вік до 18 років.

"Це гостра проблема, і це те, що Україні доведеться вирішувати, навіть якщо ми зробимо все можливе, щоб надати їм боєприпаси, яких вони потребують", - зазначив він. Салліван також наголосив, що потреба України "мати можливість" повністю укомплектувати бригади і батальйони зростає в міру того, як США постачає величезну кількість боєприпасів і військової техніки.

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