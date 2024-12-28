Шуляк запевняє, що зараз законопроєктів про мобілізацію молоді у ВР немає.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що в Україні необхідно викорінювати таке явище, як "бусифікація".

В інтерв'ю Українському Радіо вона сказала, що служити в українському війську - це честь, тому залучати людей до армії потрібно через рекрутинг, а не через ту мобілізацію, "яку ми інколи можемо бачити і нам соромно стає":

"Я би хотіла, якби було моє бажання і воля, щоб вона припинилася вже давно. Але ми все одно бачимо, що є такі ганебні явища. Поки що вона є. Це соромно. Про це потрібно говорити, це потрібно викорінювати, від цього потрібно позбавлятися".

Народна депутатка також повідомила, що наразі у Верховній Раді немає законопроєктів про зниження мобілізаційного віку і вона не думає, що подібне будуть ініціювати.

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"Мені інколи здається, що якась така болюча тема піднімається в нашому суспільстві і починається максимально розганятися в ЗМІ, в соціальних мережах... Цього не потрібно робити. Ці питання роз'єднують суспільство, якоїсь тривоги надають", - додала Шуляк.

Зниження мобілізаційного віку

Як відомо, Сполучені Штати Америки неодноразово закликали Київ почати мобілізацію молодих хлопців, щоб Україна змогла стабілізувати фронт.

Президент Володимир Зеленський публічно відповів Вашингтону, заявивши, що зниження мобілізаційного віку не вирішить проблеми постачання зброї.

Нещодавно радник комітету ВР з питань економічного розвитку Назарій Волянський заявив, що рішення про зниження мобілізаційного віку можуть ухвалити вже на початку наступного року.

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