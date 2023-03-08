В'ячеслав Богуслаєв висловлював побажання своїм бізнес-партнерам в Росії, щоб Путін довів намір окупації України до кінця.

Журналісти оприлюднили раніше неопубліковані розмови зрадника В'ячеслава Богуслаєва ще в статусі президента корпорації "Мотор Січ", які він вів із впливовими представниками російського військово-промислового комплексу вже під час повномасштабної війни.

Під час цих розмов Богуслаєв скаржився на мародерство окупантів (вивезли сільгоспобладнання та зерно у нього з підприємства на Херсонщині) та на ракетні обстріли армією РФ, пише Радіо Свобода.

"Народ же ждал! Народ ждал освободителей, а пришли, бл***, оккупанты. Зашли ребята ваши. Грабеж страшный! Вячеслав Саныч вам привет всем передает. Он познакомился с "Искандером-М", это ракета с шариками. В Запорожье нет войск. На**я они х***ят по Запорожью? Идиоты, бл***.", - писав він.

У відповідь на це впливові співрозмовники його по-різному заспокоювали: "Пусть Вячеслав Александрович не переживает, мы его бережем как око".

При цьому Богуслаєв висловлював побажання своїм бізнес-партнерам в Росії, щоб Путін довів намір окупації України до кінця.

"Если Путин кончит, потом националисты нас кончат, бл***.", - писав зрадник.

Також він продовжував домовлятись з російськими бізнес-партнерами про таємне постачання до РФ двигунів для військових гелікоптерів – зокрема, через Китай.

Справа Богуслаєва про держзраду: що відомо

23 жовтня 2022 року Служба безпеки України повідомила про затримання президента компанії "Мотор Січ", екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ. Затриманий СБУ за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору президент підприємства "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року. Згодом суд міста Києва обрав Богуслаєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У лютому Служба безпеки України повідомила нову підозру колишньому президенту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву через співпрацю з російськими терористами.