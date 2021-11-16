Він наголосив, що після перенесеного коронавірусу почувається добре. Саме тому патріарх наразі й не вакцинувався.

Почесний патріарх Філарет заявив, що підтримує вакцинацію проти коронавірусу, бо цього "вимагає медицина". Однак сам він наразі не планує робити щеплення.

Про це він заявив в ефірі "Україна 24".

Зазначимо, що патріарх вже перехворів на коронавірус.

"Я підтримую вакцинацію, тому що цього вимагає медицина. Хоча сам я не вакцинувався. Ну, не прийшов час", – сказав Філарет.

Він наголосив, що після перенесеної хвороби почувається добре. Саме тому патріарх наразі й не вакцинувався. Водночас на питання ведучої, чи планує вакцинуватися, Філарет відповів: "Не проти цього, якщо треба буде".

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Нагадаємо, на початку пандемії Філарет заявив, що COVID-19 – це божа кара за одностатеві шлюби. Таке висловлювання викликало обурення суспільства.

Сам патріарх постійно виступав проти закриття храмів на час карантину. На Великдень 2020 року він провів службу без дотримання протиепідеміологічних норм. Вірян Філарет причащав з однієї ложки.

У вересні 2020 року в патріарха виявили коронавірус. У лікарні в нього діагностували запалення легень.

До речі, навіть після хвороби Філарет не змінив своє ставлення до неї.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко