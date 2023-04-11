Він наголосив на важливості суспільного єднання.

Президент Володимир Зеленський вважає, що зараз народ України перебуває на такому етапі війни, коли важливо не втрачати відчуття шляху, яким необхідно пройти.

У сьогоднішньому відеозверненні глава держави повідомив, що провів чергове засідання Ставки верховного коловномандувача ЗСУ. "Передусім розглянули бойову ситуацію. Те, що вдається, – на основних напрямках, на тяжких напрямках. Таких, як Бахмут і Авдіївка, Донеччина загалом, таких, як Кремінна і Луганщина загалом. Розглянули на Ставці і те, що тільки має вдатися. Те, над чим працюємо", - сказав він.

За словами президента, порівняно з минулим роком у багатьох місцях зараз значно тихіше. Але це не означає, що можна десь там ігнорувати війну чи бути менш сконцентрованими на допомозі державі.

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"Нам вдалося зробити багато разом з партнерами для захисту людей, України, всієї Європи. Але це не означає, що зараз – час спочивати на лаврах.мШлях – попереду. Рух – попереду. Те, для чого ми потребуємо не меншої єдності, ніж раніше. Не меншої зосередженості, ніж раніше", - підкреслив він.

Зеленський наголосив на важливості взваємної підтримки, суспільного єднання, внутрішньої стійкості та міцності зв’язків України зі світом.

"Це нерозумно – просто пасивно сподіватися, що перемогу принесе хтось інший, той, хто зараз в окопах, хто зараз у штурмах. Це спільне завдання. Перемога здобувається усіма. Тими, хто за неї воює, і тими, хто дає зброю. Тими, хто скорочує можливості держави-терориста, і тими, хто збільшує можливості України", - підсумував президент.

Засідання ставки: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача Збройних Сил України.

Учасники заслухали доповіді щодо загальної оперативної обстановки на фронті, а також проаналізували стан забезпечення підрозділів боєприпасами. У розвідці розповіли про ймовірні дії Російської Федерації в найближчий час.

Нагадаємо, що вчора президент провів зміни у складі Ставки - тепер у неї входить міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

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