Він вимагав гроші за ухвалення позитивного рішення про непридатність до військової служби.

У Полтавській області на отриманні 4 тисяч доларів затримали начальника хірургічного кабінету однієї з військових частин.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Полтавської області. За даними слідства, член військово-лікарської комісії вимагав та отримав неправомірну вигоду за ухвалення позитивного рішення про непридатність до військової служби.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, відкритому за ч. 3 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) КК України.

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Санкція статті, як поінформували в поліції, передбачає кримінальне покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Перевірки воєнкомів в Україні

Як повідомляв УНІАН, після гучної справи з затриманням колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова президент Володимир Зеленський заявив, що йому представили попередні результати перевірки інших "воєнкомів". Він назвав їх невтішними.

Борисову оголосили про підозру, він намагався втекти від правоохоронців, однак його затримали у Києві. Сьогодні стало відомо, що суд заарештував майно його родини.

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