Президент подякував українським військовим за поповнення обмінного фонду, оскільки кожен російський полонений – це можливість обміну нашої людини.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України з російського полону вдалося звільнити вже 2279 українців і українок. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

У своєму вечірньому відеозверненні до українців глава держави нагадав, що сьогодні, 26 квітня, вдалося повернути додому в Україну ще 44 українці з російського полону.

"Більшість – це військові. З різних напрямків. Є серед них захисники "Азовсталі" та Маріуполя, інших міст Донеччини, Херсонщини, Харківщини… Більшість – рядові та сержанти. Є офіцери. Двоє – цивільні. І це важливо, що команда працює щодо всіх, хто в полоні… Навіть якщо це особливо важко, як, зокрема, щодо деяких категорій полонених, і це не лише військовополонені, яких складно повертати, а й, приміром, цивільні полонені – одна із тих категорій, щодо якої складно", – підкреслив Зеленський.

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Він зазначив, що про всіх памʼятають в Україні, і навіть якщо стосовно конкретної людини немає точної інформації про те, що з нею сталося, де може перебувати, таку людину все одно шукають і все перевіряють настільки, наскільки можливо.

"Україна має повернути всіх своїх. Я дякую всім вам, хлопці, хто координує цю роботу: Буданов, Єрмак, Лубінець, Усов, Малюк, Клименко… Дякую кожному й кожній, хто допомагає і в ГУР МО, і в Офісі, і в СБУ, і в інших наших структурах. Звичайно, дякую окремо всім нашим воїнам на передовій, хто збирає поповнення для обмінного фонду. Кожен російський полонений – це можливість обміну нашої людини", – сказав Зеленський.

Звільнення полонених українців

26 квітня у рамках чергового обміну з російського полону вдалося повернути ще 42 українських військових та 2 цивільних. Серед них – 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Серед звільнених, зокрема, захисники Маріуполя, Херсонщини.

10 квітня Україна повернула додому 100 військовополонених, серед яких оборонці Маріуполя та Гостомеля. Водночас 16 квітня з російського полону було звільнено ще 130 українських військових.

Зеленський інформував, що станом на 24 квітня з російського полону вдалося звільнити 2 тис. 238 людей, 140 з яких – цивільні.

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