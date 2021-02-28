Сауль "Канело" Альварес провів свій другий бій за два з половиною місяці.

Чемпіон світу за версіями WBC і WBA в суперсередній вазі, найкращий боксер світу незалежно від вагової категорії Сауль Альварес здобув дострокову перемогу над турком Авні Йилдиримом.

Альварес легко переміг суперника за підсумками трьох раундів.

Вже з першого раунду бою мексиканець пішов в атаку, тоді як його опонент виглядав пасивно, абсолютно не намагаючись наносити удари. У третьому раунді Йилдирим побував у нокдауні. А після завершення третього раунду кут турецького боксера зняв його з бою.

Відеоогляд бою

Сауль Альварес - Авні Йилдирим: підсумки бою

Альварес проводив свій другий бій за два з половиною місяці. Тільки в грудні він завоював два нових пояси, перемігши рішенням суддів Каллума Сміта.

В активі Альвареса тепер 55 перемог (37 - нокаутом) при одній поразці і двох нічиїх.

Йилдирим зазнав третьої поразки (дві з них - у боях за титул чемпіона світу) у 24 боях.

Вже відомо, що у своєму наступному бою Альварес 8 травня зустрінеться з чемпіоном за версією WBO Біллі Джо Сондерсом. На кону в цьому бою стоятимуть три титули.

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Автор: Антон Дудар