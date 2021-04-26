Денис Берінчик та Артем Лобов / фрагмент з відео

Український боксер Денис Берінчик вперше зустрівся віч-на-віч з російським екс-бійцем UFC з ірландським паспортом Артемом Лобовим.

Суперники зустрілися на одному з турнірів з кулачних боїв Mahatch FC.

Берінчик обхопив руками голову Лобова, після чого росіянин обхопив українця і підняв його. Після цього бійці потиснули один одному руки і обнялися.

Нагадаємо, бій Берінчика і Лобова пройде 19 червня.

Берінчик - Лобов: що було раніше

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Автор: Антон Дудар