Денис Берінчик та Артем Лобов / фрагмент з відео
Український боксер Денис Берінчик вперше зустрівся віч-на-віч з російським екс-бійцем UFC з ірландським паспортом Артемом Лобовим.
Суперники зустрілися на одному з турнірів з кулачних боїв Mahatch FC.
Берінчик обхопив руками голову Лобова, після чого росіянин обхопив українця і підняв його. Після цього бійці потиснули один одному руки і обнялися.
Нагадаємо, бій Берінчика і Лобова пройде 19 червня.
Берінчик - Лобов: що було раніше
- Денис Берінчик викликав екс-бійця UFC Артема Лобова на кулачний бій після своєї перемоги в рингу над чилійським боксером.
- Лобов відповів українцю, заявивши, що приймає виклик.
- Пізніше Берінчик продовжив дражнити росіянина, а той назвав його "Набитим рекордом", натякаючи на рівень суперників українця.
- Лобов провів у кулачних боях три поєдинки - у нього дві перемоги при одній поразці. Берінчик раніше в кулачних боях не брав участі.
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