Боксер і екс-боєць UFC вперше зустрілися віч-на-віч.

Український боксер Денис Берінчик вперше зустрівся віч-на-віч з російським екс-бійцем UFC з ірландським паспортом Артемом Лобовим.

Суперники зустрілися на одному з турнірів з кулачних боїв Mahatch FC.

Берінчик обхопив руками голову Лобова, після чого росіянин обхопив українця і підняв його. Після цього бійці потиснули один одному руки і обнялися.

Нагадаємо, бій Берінчика і Лобова пройде 19 червня.

Берінчик - Лобов: що було раніше

Денис Берінчик викликав екс-бійця UFC Артема Лобова на кулачний бій після своєї перемоги в рингу над чилійським боксером.

Лобов відповів українцю, заявивши, що приймає виклик.

Пізніше Берінчик продовжив дражнити росіянина, а той назвав його "Набитим рекордом", натякаючи на рівень суперників українця.

Лобов провів у кулачних боях три поєдинки - у нього дві перемоги при одній поразці. Берінчик раніше в кулачних боях не брав участі.

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Автор: Антон Дудар