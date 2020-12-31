Відомий британський промоутер Едді Хірн розповів про організацію бою між чемпіоном світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO Ентоні Джошуа і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.
Про це в Twitter повідомляє журналіст Майкл Бенсон.
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"Ми близькі до завершення переговорів про бій. Зараз ми отримуємо і відправляємо контракти. Минулого тижня переговори просунулися дуже добре", - сказав Хірн.
Він зазначив, що поєдинок може відбутися навесні:
"Я дійсно вірю, що ви побачите цей бій у травні-червні. Всі працюють добре і в правильному напрямку".
Ситуація в суперважкій вазі: головне
- Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.
- Джошуа захистив титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня. Тепер йому необхідно провести обов'язковий захист пояса WBO.
Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що в грудні він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера. Однак у Ф'юрі вже заявили, що третього бою не буде.
У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Їх промоутери налаштовані організувати цей поєдинок.
Однак Олександр Усик заявляв, що британці можуть побитися, якщо залишать пояс WBO вакантним.
Якщо титул WBO буде вакантним, Усик може оскаржити його з британцем Джо Джойсом, який вже кидав українцю виклик.
Джошуа заявив, що готовий відмовитися від пояса заради бою з Ф'юрі.
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