Два чемпіони світу в суперважкій вазі все-таки зустрінуться в рингу.

Відомий британський промоутер Едді Хірн розповів про організацію бою між чемпіоном світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO Ентоні Джошуа і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це в Twitter повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

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"Ми близькі до завершення переговорів про бій. Зараз ми отримуємо і відправляємо контракти. Минулого тижня переговори просунулися дуже добре", - сказав Хірн.

Він зазначив, що поєдинок може відбутися навесні:

"Я дійсно вірю, що ви побачите цей бій у травні-червні. Всі працюють добре і в правильному напрямку".

Ситуація в суперважкій вазі: головне

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Автор: Антон Дудар