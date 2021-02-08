Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес вважає себе левом, а решту боксерів своєї вагової категорії - гієнами. Зокрема, американець дозволив собі випад на адресу Василя Ломаченка.
Про це повідомляє Boxing News 24.
"Мій наступний бій буде з фанатами, я заслужив це. Я був би радий зробити бої проти Хейні, Ломаченко, Гарсії та Джервонти Девіса. Але вони не заслужили цього шансу", - заявив Лопес.
"Мені дуже шкода, панове, якщо ви не розумієте чому. Так це працює. Є тільки один король. Це справжній переворот. Ми стаємо обличчям боксу. Ось чому я залишаюся голодним, як і ці хлопці. Я - лев, а вони - гієни", - самозакохано вважає Теофімо.
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Ломаченко - Лопес: можливий реванш
- У ніч з 17 на 18 жовтня за Києвом Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів. Українець втратив свої титули WBC, WBO і WBA в легкій вазі, а Лопес, який зберіг пояс IBF і отримав титули українця, став абсолютним чемпіоном світу.
- Промоутер Боб Арум прокоментував ситуацію з можливим реваншем.
- Тренер і батько Лопеса заявив, що Ломаченко не отримає реваншу.
- Сам Ломаченко заявив, що Лопес і його батько бояться проводити реванш з ним.
- Олександр Усик висловив свою думку про те, чи відбудеться реванш Ломаченка і Лопеса.
- Менеджер Ломаченко Егіс Клімас вважає, що реванш більше потрібен Лопесу, ніж українцю.
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