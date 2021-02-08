Теофімо Лопес вважає, що він єдиний король.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес вважає себе левом, а решту боксерів своєї вагової категорії - гієнами. Зокрема, американець дозволив собі випад на адресу Василя Ломаченка.

Про це повідомляє Boxing News 24.

"Мій наступний бій буде з фанатами, я заслужив це. Я був би радий зробити бої проти Хейні, Ломаченко, Гарсії та Джервонти Девіса. Але вони не заслужили цього шансу", - заявив Лопес.

"Мені дуже шкода, панове, якщо ви не розумієте чому. Так це працює. Є тільки один король. Це справжній переворот. Ми стаємо обличчям боксу. Ось чому я залишаюся голодним, як і ці хлопці. Я - лев, а вони - гієни", - самозакохано вважає Теофімо.

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Автор: Будрін Артем