Менні Пакьяо поміряється силами з Ерролом Спенсом.

Видатний філіппінський боксер Менні Пакьяо вийде в ринг проти американця Еррола Спенса.

Про це особисто 42-річна зірка спорту підтвердив у своєму Instagram.

Останній раз Пакьяо бився влітку 2019, коли рішенням суддів переміг Кіта Турмана. Пакьяо володіє титулом WBA в напівсередній вазі, а його майбутній суперник, 31-річний Спенс, має пояси WBC і IBF - саме ці три трофеї стоятимуть на кону.

Зауважимо, що Спенс останній раз бився в грудні минулого року, коли переміг Дані Гарсію.

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Автор: Артем Будрін