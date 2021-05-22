Менні Пакьяо / фото rsport.ru
Видатний філіппінський боксер Менні Пакьяо вийде в ринг проти американця Еррола Спенса.
Про це особисто 42-річна зірка спорту підтвердив у своєму Instagram.
Останній раз Пакьяо бився влітку 2019, коли рішенням суддів переміг Кіта Турмана. Пакьяо володіє титулом WBA в напівсередній вазі, а його майбутній суперник, 31-річний Спенс, має пояси WBC і IBF - саме ці три трофеї стоятимуть на кону.
Зауважимо, що Спенс останній раз бився в грудні минулого року, коли переміг Дані Гарсію.
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