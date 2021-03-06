На чемпіонаті України до 22 років можна зустріти справжніх талантів.

На чемпіонаті України до 22 років трапився шалений нокаут.

Вадим Клим спочатку загнав себе у незручне положення, максимально притиснувшись до канатів рингу, і здавалося коли вже порятунку немає, спортсмен зміг провести бездоганну контратаку. Клим виконав "lucky punch" міцним ударом в щелепу, а потім завершив комбінацію з лівої руки в голову. Опонент звалився на канвас, ледь встав, але через його стан рефері з міркувань безпеки припинив бій достроково.

Обдарованого хлопця визнали найкращим боксером змагань. Зауважимо, що це був відбірковий турнір боксерів до складу збірної України на чемпіонат Європи, який запланований на кінець травня в Італії.

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Автор: Будрін Артем