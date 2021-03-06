На чемпіонаті України до 22 років трапився шалений нокаут.
Вадим Клим спочатку загнав себе у незручне положення, максимально притиснувшись до канатів рингу, і здавалося коли вже порятунку немає, спортсмен зміг провести бездоганну контратаку. Клим виконав "lucky punch" міцним ударом в щелепу, а потім завершив комбінацію з лівої руки в голову. Опонент звалився на канвас, ледь встав, але через його стан рефері з міркувань безпеки припинив бій достроково.
Обдарованого хлопця визнали найкращим боксером змагань. Зауважимо, що це був відбірковий турнір боксерів до складу збірної України на чемпіонат Європи, який запланований на кінець травня в Італії.
Читайте також148-кілограмового боксера нокаутував суперник, який значно поступався в габаритах (відео)
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Ви боягузи": чемпіон світу спровокував Ломаченка на перший твіт за півтора року і подальшу перепалку
- Легенда боксу Холіфілд показав, як готується до бою проти Тайсона (відео)
- "Чекаю на тебе": Усик запросив британського боксера на Олімпійський
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram