Олександр Повєткін заявив, що не збирається виходити в ринг з Олександром Усиком.

Російський боксер суперважкої ваги Олександр Повєткін (36-2-1, 25 КО) заявив, що не хотів би битися з українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО).

Про це він сказав в інтерв'ю "Р-Спорту".

"Йому все по зубах, все залежить від нього. Я не збираюся з ним битися. Хіба ні з ким більше битися? У нас з ним відмінні приятельські стосунки", - сказав Повєткін, підкресливши, що вважає Усика "сильним боксером".

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"При цьому скажу так: я ніколи не вибирав суперника. Ну ось залишимося ми удвох з Усиком, і тоді нам доведеться боксувати. Але, сподіваюся, цього не буде", - додав росіянин.

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Автор: Антон Дудар