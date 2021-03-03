Евандер Холіфілд готується повернутися на ринг / фото instagram.com/evanderholyfield

Екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях Евандер Холіфілд продовжує підготовку до бою проти іншої легенди боксу Майка Тайсона.

Холіфілд показав, як готується до поєдинку, опублікувавши ролик на своїй сторінці в Instagram.

Варто відзначити, що 58-річний американець знаходиться в прекрасній формі.

"Повертаюся в свій ритм і просто чекаю свого партнера по танцях Майка Тайсона. Де ти?", - написав Холіфілд під відео.

Бій Тайсон - Холіфілд: головне

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар