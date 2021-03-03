Евандер Холіфілд знаходиться в прекрасній формі.

Екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях Евандер Холіфілд продовжує підготовку до бою проти іншої легенди боксу Майка Тайсона.

Холіфілд показав, як готується до поєдинку, опублікувавши ролик на своїй сторінці в Instagram.

Варто відзначити, що 58-річний американець знаходиться в прекрасній формі.

"Повертаюся в свій ритм і просто чекаю свого партнера по танцях Майка Тайсона. Де ти?", - написав Холіфілд під відео.

Бій Тайсон - Холіфілд: головне

Дата виставкового бою між Тайсоном і Холіфілдом поки невідома, так як він ще не був оголошений офіційно.

Стало відомо, скільки дві легенди можуть заробити за свій бій.

Відомо, що українець Володимир Кличко допомагає Холіфілду готуватися до повернення на ринг.

Тайсон вже провів свій перший бій після повернення - поєдинок проти Роя Джонса-молодшого завершився внічию.

На профі-рингу Тайсон і Холіфілд зустрічалися двічі - в 1996 році Евандер виграв технічним нокаутом в 11 раунді. А в 1997-му Тайсон був дискваліфікований після того, як вкусив Холіфілда за вухо.

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Автор: Антон Дудар