Евандер Холіфілд готується повернутися на ринг / фото instagram.com/evanderholyfield
Екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях Евандер Холіфілд продовжує підготовку до бою проти іншої легенди боксу Майка Тайсона.
Холіфілд показав, як готується до поєдинку, опублікувавши ролик на своїй сторінці в Instagram.
Варто відзначити, що 58-річний американець знаходиться в прекрасній формі.
"Повертаюся в свій ритм і просто чекаю свого партнера по танцях Майка Тайсона. Де ти?", - написав Холіфілд під відео.
Бій Тайсон - Холіфілд: головне
- Дата виставкового бою між Тайсоном і Холіфілдом поки невідома, так як він ще не був оголошений офіційно.
- Стало відомо, скільки дві легенди можуть заробити за свій бій.
- Відомо, що українець Володимир Кличко допомагає Холіфілду готуватися до повернення на ринг.
- Тайсон вже провів свій перший бій після повернення - поєдинок проти Роя Джонса-молодшого завершився внічию.
- На профі-рингу Тайсон і Холіфілд зустрічалися двічі - в 1996 році Евандер виграв технічним нокаутом в 11 раунді. А в 1997-му Тайсон був дискваліфікований після того, як вкусив Холіфілда за вухо.
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