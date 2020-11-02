Український боксер Олександр Усик заявив, що не хоче чекати можливості побоксувати за чемпіонський пояс за версією WBO і не дозволить Тайсону Ф'юрі і Ентоні Джошуа провести бій за звання абсолютного чемпіона світу.
Про це він сказав в інтерв'ю iFL TV.
"Якщо у мене запитають дозволу, то не дозволю", - сказав Усик.
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"Що якщо вони запропонують мені багато грошей? Не в грошах щастя", - додав боксер.
Усик підкреслив, що Джошуа доведеться або провести бій з ним, або звільнити титул.
Він також висловив сподівання, що зможе провести поєдинок за титул чемпіона світу в суперважкій вазі наступної весни.
Ситуація в суперважкій вазі: головне
- Поєдинок проти Дерека Чісори став для Олександра Усика другим у суперважкій вазі. Він офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.
- Джошуа захищатиме титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти Кубрата Пулєва 12 грудня. Після цього йому необхідно провести захист пояса WBO.
- Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що в грудні він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера, однак організувати бій не вдалося. Тепер 5 грудня Ф'юрі проведе поєдинок проти іншого суперника.
- У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Однак Олександр Усик планує перешкодити цим планам.
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