Український боксер навесні наступного року сподівається провести бій за титул чемпіона світу.

Український боксер Олександр Усик заявив, що не хоче чекати можливості побоксувати за чемпіонський пояс за версією WBO і не дозволить Тайсону Ф'юрі і Ентоні Джошуа провести бій за звання абсолютного чемпіона світу.

Про це він сказав в інтерв'ю iFL TV.

"Якщо у мене запитають дозволу, то не дозволю", - сказав Усик.

Читайте також"У нього будуть проблеми з Джошуа": експерт оцінив перспективи Усика в суперважкій вазі

"Що якщо вони запропонують мені багато грошей? Не в грошах щастя", - додав боксер.

Усик підкреслив, що Джошуа доведеться або провести бій з ним, або звільнити титул.

Він також висловив сподівання, що зможе провести поєдинок за титул чемпіона світу в суперважкій вазі наступної весни.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

Поєдинок проти Дерека Чісори став для Олександра Усика другим у суперважкій вазі. Він офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.

Джошуа захищатиме титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти Кубрата Пулєва 12 грудня. Після цього йому необхідно провести захист пояса WBO.

Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що в грудні він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера, однак організувати бій не вдалося. Тепер 5 грудня Ф'юрі проведе поєдинок проти іншого суперника.

У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Однак Олександр Усик планує перешкодити цим планам.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар