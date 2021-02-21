Оскар Вальдес здобув вражаючу перемогу.

У рамках боксерського шоу в Лас-Вегасі мексиканець Оскар Вальдес відібрав чемпіонський пояс за версією WBC у другій напівлегкій вазі у свого співвітчизника Мігеля Берчельта.

Читайте такожВін теж програвав Лопесу: промоутер назвав можливого суперника ЛомаченкаВальдес здобув дострокову перемогу ефектним нокаутом. У десятому раунді він "вирубив" суперника одним ударом з лівої. До цього Берчельт побував у нокдауні в дев'ятому раунді.

Вальдес здобув 29-ту перемогу в 29 боях і завоював чемпіонський пояс у другій вазі.

Берчельт програв вдруге в кар'єрі при 37 перемогах.

Відзначимо, що раніше промоутер Боб Арум заявив, що переможець бою Вальдес - Берчельт знаходиться в числі можливих суперників Ломаченка, якщо українець вирішить опуститися у другу напівлегку вагу. Раніше Ломаченко перемагав Вальдеса в любителях на ЧС-2009.

Відео нокауту опублікував Top Rank в Twitter.

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Автор: Антон Дудар