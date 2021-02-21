У рамках боксерського шоу в Лас-Вегасі мексиканець Оскар Вальдес відібрав чемпіонський пояс за версією WBC у другій напівлегкій вазі у свого співвітчизника Мігеля Берчельта.
Читайте такожВін теж програвав Лопесу: промоутер назвав можливого суперника ЛомаченкаВальдес здобув дострокову перемогу ефектним нокаутом. У десятому раунді він "вирубив" суперника одним ударом з лівої. До цього Берчельт побував у нокдауні в дев'ятому раунді.
Вальдес здобув 29-ту перемогу в 29 боях і завоював чемпіонський пояс у другій вазі.
Берчельт програв вдруге в кар'єрі при 37 перемогах.
Відзначимо, що раніше промоутер Боб Арум заявив, що переможець бою Вальдес - Берчельт знаходиться в числі можливих суперників Ломаченка, якщо українець вирішить опуститися у другу напівлегку вагу. Раніше Ломаченко перемагав Вальдеса в любителях на ЧС-2009.
Відео нокауту опублікував Top Rank в Twitter.
.@oscarvaldez56 HAS DONE IT!!!!!— Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021
An explosive left hand at the bell in Round 10 closes a masterful performance, and he is now a 2-time world champion! 🇲🇽👑#BercheltValdez | #AndTheNew | ESPN pic.twitter.com/HFw8eT7Mqm
How many of you at home reacted to that KO like @TeofimoLopez did? #BercheltValdezpic.twitter.com/iIzzq5TiPR— Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021
🎥 That ringside view ...— Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021
Take it all in. Just wow, @oscarvaldez56. 🇲🇽#BercheltValdez | #AndTheNew | ESPN pic.twitter.com/KBXolCcG41
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