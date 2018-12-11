Легендарний воротар призначений на посаду головного тренера Металіста-1925
15:24, 11 грудня 2018Футбол
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Олександр Горяїнов очолив одного з претендентів на вихід в Прем'єр-лігу.
Олександр Горяїнов / metalist1925.com
Відомий у минулому воротар Олександр Горяїнов затверджений на посаду головного тренера харківського «Металіста-1925».
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Дане рішення було одноголосно ухвалене напередодні на Загальних зборах учасників ТОВ «ФК Металіст 1925 Харків».
Олександр Горяїнов почав тренувати "Металіст-1925", який виступає у першій лізі, у вересні після звільнення з посади Сергія Валяєва. Для 43-річного Горяїнова це перший самостійний тренерський досвід.
Харківський клуб є одним з реальних претендентів на підвищення в класі - на зимову перерву команда пішла, перебуваючи на другому місці і відстаючи від лідируючого «Дніпра-1» на п'ять очок.
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