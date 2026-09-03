У Києві знову залунав дзвін, який містяни востаннє чули у грудні 1240 року (відео)

Дзвін Десятинної церкви назавжди замовк під час знищення Києва татаро-монгольскими ордами.

У Києві можна почути звук відновленого дзвону, який містяни востаннє чули у грудні 1240 року.

Як передає кореспондент УНІАН, копію бронзового дзвону, що був встановлений на дзвіниці Десятинної церкви і зруйнований монголо-татарами в 1240 році, було презентовано біля Національного музею історії України.

У 30-х роках минулого століття оригінальний дзвін був знайдений під час археологічних досліджень на місці, де стояла Десятинна церква. Проте вціліло лише 60% дзвону. Зокрема, язик дзвону був повністю втрачений.

Так, у наш час автентичний дзвін дослідили за допомогою сучасних методик, і в Нідерландах було виготовлено його копію.

А сьогодні, 3 вересня, відбулася презентація копії дзвону. Звук, який він видає, співпадає з оригінальним звучанням, яке кияни востаннє чули в грудні 1240 року.

Історичні знахідки

Як повідомлялося, раніше група учнів приватної школи Гордонстоун, у якій колись навчався король Чарльз ІІІ, під час археологічної екскурсії знайшла на безлюдному шотландському острові залишки того, що вважається середньовічною церквою вікінгів.

Крім того, у Чехії перед будівництвом шосе було знайдено вражаючий скарб. З-під землі вилучили сотні золотих та срібних монет, бурштину, ювелірних виробів та розкішної кераміки з поселення, збудованого у II столітті до нашої ери.

Команда розкопок, очолювана Музеєм Східної Чехії в Градці-Кралове, провела місяці, каталогізуючи це місце, наповнивши артефактами близько 22 тисяч мішків.

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