Складний iPhone показали на відео за тиждень до анонсу: користувачі вже незадоволені

Презентація першого iPhone з гнучким екраном очікується 9 вересня.

Популярний американський техноблогер Льюїс Хілсентегер, більш відомий як Unbox Therapy, опублікував відео, в якому, за його словами, показано прототип першого складаного iPhone від Apple. Смартфон вдалося отримати через анонімне джерело з Китаю, пише WION.

За словами Хілсентегера, це джерело вже кілька років надсилає йому макети майбутніх смартфонів Apple, і попередні подібні прототипи повністю збігалися з серійними моделями. Тому блогер упевнений, що показаний розкладний iPhone може бути дуже близьким до остаточної версії пристрою, який Apple презентує 9 вересня.

Як уже було відомо, пристрій виконано у форматі "книжки" і розкладається аналогічно більшості сучасних складаних смартфонів. На зовнішній стороні встановлено додатковий екран, а ззаду розташована подвійна основна камера.

Відео дня

Згідно з численними витоками, майбутній смартфон отримає зовнішній дисплей діагоналлю близько 5,5 дюйма та внутрішній екран приблизно 7,8 дюйма. У розкладеному стані пристрій має нагадувати iPad Mini.

Показаний на відео iPhone має білий корпус з матовою поверхнею та глянцевим логотипом Apple. Сам корпус має незвичайну форму: два кути заокруглені, а два інших отримали більш заокруглену форму. У верхньому лівому куті розташована вирізана область під селфі-камеру.

Відео з імовірним складаним iPhone вже переглянули 2 млн осіб, однак реакція аудиторії виявилася неоднозначною. Багато користувачів звернули увагу на досить помітну складку та масивний шарнір, які псують враження від пристрою.

Дехто також зазначив, що в складеному стані телефон виглядає недостатньо високим і не відповідає очікуванням від першого складаного iPhone, з огляду на те, скільки часу Apple витратила на розробку.

Презентація iPhone відбудеться 9 вересня – окрім смартфонів, очікуються смарт-годинники Apple Watch Series 12 та Apple Watch Ultra 4, а також AirPods 5. Водночас базовий iPhone 18, за чутками, перенесли на весну 2027 року.

Як УНІАН уже писав, у розробці в Apple перебувають і інші продукти, які можуть бути анонсовані як у вересні, так і пізніше у 2026 році. Наприклад, iPad 12, нові Apple TV та HomePod.

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