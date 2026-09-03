Польща на три місяці обмежить повітряний рух на кордоні з Україною

Обмеження діятимуть з 10 вересня по 9 грудня.

У східній частині Польщі на три місяці обмежать повітряний рух. Обмеження вводяться для більш ефективної роботи системи ППО країни, повідомляє Оперативне командування збройних сил Польщі в соцмережі X.

Зазначається, що обмеження діятимуть з 10 вересня по 9 грудня. Зона охоплюватиме простір від рівня землі до висоти близько 3 км. Вона не поширюється на пасажирські літаки, що літають на великих висотах.

"Забезпечення безпеки польського повітряного простору є одним із пріоритетів Оперативного командування Збройних сил Республіки Польща. Заходи, що вводяться, покликані забезпечити всім елементам системи протиповітряної оборони Республіки Польща належну свободу дій та можливість ефективно реагувати на потенційні загрози, водночас зводячи до мінімуму вплив вжитих заходів на цивільну авіацію та інших користувачів повітряного простору", – йдеться в повідомленні.

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В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі зазначили, що всі елементи системи ППО в цій зоні отримають належну свободу дій та можливість ефективно реагувати на потенційні загрози. Найсуворіші обмеження діятимуть у нічний час – тоді вводиться повна заборона на польоти (крім військових літальних апаратів, а також зльотів і посадок з аеропорту Депултиче-Кролевске в районі Хелма).

Польща перехопила російський літак-розвідник – що відомо

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш повідомив, що 31 серпня польські чергові винищувачі піднялися в небо для перехоплення російського розвідувального літака біля узбережжя країни.

Глава польського оборонного відомства зазначив, що тоді було перехоплено літак радіоелектронної розвідки Іл-20, який здійснював політ над Балтійським морем. Перехоплення відбулося приблизно за 30 кілометрів на північ від міста Леби.

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