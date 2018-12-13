Реал розгромно програв ЦСКА, Аякс і Баварія влаштували трилер (результати всіх матчів дня ЛЧ)

Останню, 16-ту путівку в плей-офф Ліги чемпіонів завоював "Ліон".

У середу відбулися завершальні вісім матчів групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2018/2019. За їхніми підсумками розстановка команд у групах E, F, G і H набула остаточного вигляду.

Володарем останньої 16-ї путівки в плей-офф турніру став французький "Ліон", який зіграв внічию з "Шахтарем" в Києві (1:1).

В інших матчах звертає на себе увагу поразка "Реала" у рідних стінах від російського ЦСКА (0:3). Втім, цей результат не вплинув на розстановку сил у групі G - "Реал" посів перше місце в квартеті, а ЦСКА - останнє і не потрапив навіть в Лігу Європи.

Ліга чемпіонів. 12 лютого

Група E

Бенфіка - АЕК - 1:0

Аякс - Баварія - 3:3

Група F

Манчестер - Сіті - Хоффенхайм - 2:1

Шахтар - Ліон - 1:1

Група G

Вікторія - Рома - 2:1

Реал - ЦСКА - 0:3

Група H

Валенсія - МЮ - 2:1

Янг Бойз - Ювентус - 2:1