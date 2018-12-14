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Екс-гравця збірної України Ротаня змусили бити м’яча з зав’язаними очима (відео)

11:56, 14 грудня 2018
Футбол
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Ротань входить до тренерського штабу донецького Олімпіка / ФК "Олімпік"

На вимогу ведучого колишній гравець збірної України намагався з пов’язкою на очах після кількох кругів і втрати орієнтації влучити у маленькі ворота, повідомляється на сторінці Футбік в YouTube.

Як виявилося, тренер донецького Олімпіка (помічник Владислава Шевчука) і досі у футбольному тонусі, а деякі його вправи, що він продемонстрував дітлахам, можна взяти на озброєння, якщо ти сам тренуєшся і граєш.

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Теги: #футбол#Олімпік Донецьк УПЛ#Руслан Ротань