Екс-гравця збірної України Ротаня змусили бити м’яча з зав’язаними очима (відео)

Тренер донецького Олімпіка і досі у футбольному тонусі

У програмі Футбік, де відомі футболісти діляться майстерністю з дітьми, Руслан Ротань пройшов незвичний "селлендж".

На вимогу ведучого колишній гравець збірної України намагався з пов’язкою на очах після кількох кругів і втрати орієнтації влучити у маленькі ворота, повідомляється на сторінці Футбік в YouTube.

Як виявилося, тренер донецького Олімпіка (помічник Владислава Шевчука) і досі у футбольному тонусі, а деякі його вправи, що він продемонстрував дітлахам, можна взяти на озброєння, якщо ти сам тренуєшся і граєш.