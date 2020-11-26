У частини клубів вже на початку грудня буде можливість продавати квитки.

Англійська Прем'єр-ліга прийняла рішення почати відкривати трибуни для відвідування фанатів.

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Про це повідомляє Sky Sports.

У регіонах з високим рівнем поширення коронавірусу матчі і далі будуть проходити при порожніх трибунах.

Дозвіл пускати людей на стадіони не отримали "Астон Вілла", "Бернлі", "Лідс", "Лестер", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Шеффілд", "Вест Бромвіч", "Вулверхемптон" і "Манчестер Сіті".

Решта клубів були розділені на дві групи. Одна зможе продавати по 2 тисячі квитків на гру, а інша - по 4 тисячі.

Відвідування поєдинків проходитиме з використанням засобів індивідуального захисту та розміщенням з урахуванням соціальної дистанції. Повернення глядачів відбудеться вже 2 грудня.

Варто відзначити, що Англійська Прем'єр-ліга прийняла рішення закрити стадіони для фанатів ще в березні під час першої хвилі пандемії COVID-19.

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Переклад: Данило Слесь