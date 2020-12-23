"Городяни" пробилися в півфінал турніру, а українець провів на полі весь матч.

"Манчестер Сіті" розгромив "Арсенал" у матчі 1/4 фіналу Кубка англійської ліги. Зустріч пройшла на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні.

Гості виграли з рахунком 4:1 і пробилися до півфіналу турніру.

У складі "Ман Сіті" весь матч на полі провів українець Олександр Зінченко, при цьому він відзначився асистом.

Вже на 3-й хвилині матчу Зінченко виконав навіс у воротарську від лицьової лінії поля, а Габріел Жезус замкнув передачу головою.

Для українця це перша результативна дія у складі "Ман Сіті" в сезоні 2020-2021.

"Арсенал" - "Манчестер Сіті" - 1:4

Голи: Ляказетт, 31 - Габріель Жезус, 3, Марез, 55, Фоден, 59, Ляпорт, 73

"Арсенал": Рунарссон, Мустафі, Габріель, Колашинац, Суареш, Ельнені (Сміт-Роу, 66), Себальос, Мейтленд-Найлз, Віллок, Ляказетт (Балогун, 77), Мартінеллі (Пепе, 49)

"Манчестер Сіті": Стеффен, Канселу, Діаш, Ляпорт, Зінченко, Родрі (Уокер, 77), Фернандіньо, Марез, Сілва (Торрес, 70), Фоден, Габріель Жезус (Агуеро, 74)

Попередження: Ельнені, Мустафі - Сілва

Гольовий пас Зінченка

Огляд матчу

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Автор: Антон Дудар