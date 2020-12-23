"Манчестер Сіті" розгромив "Арсенал" у матчі 1/4 фіналу Кубка англійської ліги. Зустріч пройшла на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні.
Гості виграли з рахунком 4:1 і пробилися до півфіналу турніру.
У складі "Ман Сіті" весь матч на полі провів українець Олександр Зінченко, при цьому він відзначився асистом.
Вже на 3-й хвилині матчу Зінченко виконав навіс у воротарську від лицьової лінії поля, а Габріел Жезус замкнув передачу головою.
Для українця це перша результативна дія у складі "Ман Сіті" в сезоні 2020-2021.
"Арсенал" - "Манчестер Сіті" - 1:4
Голи: Ляказетт, 31 - Габріель Жезус, 3, Марез, 55, Фоден, 59, Ляпорт, 73
"Арсенал": Рунарссон, Мустафі, Габріель, Колашинац, Суареш, Ельнені (Сміт-Роу, 66), Себальос, Мейтленд-Найлз, Віллок, Ляказетт (Балогун, 77), Мартінеллі (Пепе, 49)
"Манчестер Сіті": Стеффен, Канселу, Діаш, Ляпорт, Зінченко, Родрі (Уокер, 77), Фернандіньо, Марез, Сілва (Торрес, 70), Фоден, Габріель Жезус (Агуеро, 74)
Попередження: Ельнені, Мустафі - Сілва
Гольовий пас Зінченка
Огляд матчу
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