Після завершення кар'єри форвард може залишитися працювати у клубі.

Колишній гравець київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський продовжить кар’єру в львівському "Русі".

Про це повідомляє Telegram-канал "Бий-біжи".

Форвард вже узгодив контракт з "жовто-чорними", які цього сезону вперше у своїй історії грають в Українській Прем’єр-лізі.

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Мілевського повинні представити у 2021 році. Угода буде підписана на 6 місяців з можливістю продовження ще на рік (за формулою 0,5+1,5).

Також зазначається, що наразі між футболістом та львів’янами ведуться переговори про те, яку посаду він займе в клубі після завершення кар’єри.

Артем Мілевський: етап кар'єри у Білорусі

Мілевський виступав за "Динамо" Брест з літа 2017 по літо 2018 року, а також з січня 2019-го. Його контракт закінчився у грудні цього року, він став вільним агентом.

У складі брестського "Динамо" Мілевський став чемпіоном Білорусі в 2019 році, володарем Кубка Білорусі-2018 і тричі - Суперкубка Білорусі.

У минулому сезоні форвард забив 6 голів і зробив 3 ассисти в 27 матчах в чемпіонаті Білорусі.

Раніше агент 35-річного Мілевського підтвердив, що форвард може повернутися в УПЛ.

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Автор: УНІАН