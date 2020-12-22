Інцидент стався у фіналі юнацького чемпіонату Бразилії.

Фінальний матч чемпіонату Бразилії серед команд U-17 між "Атлетіко Паранаенсе" і "Флуміненсе" ознаменувався масовою бійкою.

Про це повідомляє cbssports.com.

У компенсований до другого тайму час гравець "Флуміненсе" Жоау Нету, лежачи на газоні, вдарив ногою футболіста "Атлетіко Паранаенсе". Слідом суперники почали штовхатися, що призвело до бійки, в якій взяли участь як гравці, які перебували на полі, так і запасні.

В ході бійки захисник "Атлетіко" Жоау Габріель в стрибку завдав удару ногою в обличчя Жоау Нето, після чого інші футболісти накинулися на лежачого суперника.

Рознімати гравців, які билися, довелося представникам клубів і суддівській бригаді. У підсумку дев'ять футболістів отримали червоні картки.

Матч завершився перемогою "Флуміненсе" з рахунком 2:1, вони виграли титул (4:2 за сумою двох зустрічей).

Enquanto isso na final do Brasileirão sub-17. pic.twitter.com/Zy7JsAY3BJ — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) December 21, 2020 Coisa absurda o que aconteceu em Fluminense x Athletico-PR na final do Brasileirão sub-17.



O garoto do banco do Athletico que deu essa voadora tinha que pegar no mínimo uns 3 meses de suspensão. pic.twitter.com/M7qoxUNSp2 — Gabriel Menezes (@FMS_Gabriel) December 21, 2020

Після матчу Нето опублікував фото своєї травми на обличчі.

Assim ficou o rosto de João Neto, atacante do Fluminense atingido com uma voadora na final do Brasileiro Sub-17. pic.twitter.com/oVS3q2Bxq0 — FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) December 21, 2020

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Автор: Антон Дудар