Колишній півзахисник "Манчестер Сіті", "Барселони" та інших клубів увійде до тренерського штабу донецького "Олімпіку". Він буде допомогати головному тренеру команди Ігорю Климовському.
Про це повідомляє Metaratings.
"Туре увійде в тренерський штаб "Олімпіка". Колись він починав кар'єру в донецькому "Металурзі", але зараз цього клубу немає. Тому символічно, що він почне кар'єру в "Олімпіці", - розповів Селюк.
Паралельно з роботою в клубі Туре буде вчитися, щоб отримати тренерську ліцензію.
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Нагадаємо, що івуарієць виступав з 2003 по 2005 рік за донецький "Металург". Останнім клубом в кар'єрі Туре став китайський клуб "Циндао Хайню".
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