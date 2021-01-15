Яя Туре повертається в Україну з конспектами Гвардіоли.

Колишній півзахисник "Манчестер Сіті", "Барселони" та інших клубів увійде до тренерського штабу донецького "Олімпіку". Він буде допомогати головному тренеру команди Ігорю Климовському.

Про це повідомляє Metaratings.

"Туре увійде в тренерський штаб "Олімпіка". Колись він починав кар'єру в донецькому "Металурзі", але зараз цього клубу немає. Тому символічно, що він почне кар'єру в "Олімпіці", - розповів Селюк.

Паралельно з роботою в клубі Туре буде вчитися, щоб отримати тренерську ліцензію.

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Нагадаємо, що івуарієць виступав з 2003 по 2005 рік за донецький "Металург". Останнім клубом в кар'єрі Туре став китайський клуб "Циндао Хайню".

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Автор: Budrin Artem