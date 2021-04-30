Каталонці володіли м'ячем 81% ігрового часу, але програли "Гранаді".

У 33 турі чемпіонату Іспанії "Барселона" на "Камп Ноу" приймала "Гранаду". Каталонці сенсаційно зазнали поразки.

До перерви "Барселона" вела в рахунку, однак у другому таймі упустила свою перевагу. "Гранада" володіла м'ячем всього 19% ігрового часу, за весь матч завдала всього два удари по воротах, але обидва виявилися точними. Переможний м'яч у гостей забив 39-річний Хорхе Моліна.

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Відзначимо, що в другому таймі був вилучений головний тренер "Барселони" Рональд Куман, який щось сказав четвертому арбітру.

Ця поразка стала історичною. "Барселона" вперше за 80-річну історію протистояння програла "Гранаді" на своєму полі. До цього каталонці виграли 25 домашніх матчів.

"Барселона" - "Гранада" - 1:2

Голи: Мессі, 23 - Мачіс, 63, Моліна, 79

"Барселона": Тер Штеген, Мінгеса (Дембеле, 72), Піке, Умтіті, Серхі Роберто, де Йонг, Бускетс (Трінкао, 81), Моріба (Педри, 73), Альба, Мессі, Грізманн

"Гранада": Ескандель, Віктор Діас, Херман Санчес, Неуен Перес, Фульк'є, Еррера, Етекі (Гоналон, 61), Кіні, Луїс Суарес, Сольдадо (Моліна, 61), Мачіс (Марін, 76)

Відеоогляд матчу від MEGOGO.

Чемпіонат Іспанії: положення команд

"Барселона" втратила шанс вийти на перше місце в чемпіонаті Іспанії. Після 33 турів у каталонців - 71 очко і третя позиція.

У "Реала" також 71 очко, а лідерство зберігає "Атлетіко", у якого 73 залікових пункти.

8 травня "Барселона" прийматиме "Атлетіко" на "Камп Ноу".

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Автор: Антон Дудар