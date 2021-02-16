ПСЖ зробив вагому заявку на вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

"Парі Сен-Жермен" здобув розгромну перемогу над "Барселоною" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Команди зіграли на "Камп Ноу" за порожніх трибун.

У першій половині гри суперники обмінялися голами в середині тайму. Спершу у ворота ПСЖ був призначений пенальті після падіння Френкі де Йонга, якого зачепив Левейн Кюрзава. Одинадцятиметровий реалізував Лео Мессі. А слідом Кіліан Мбаппе після пасу Марко Верратті обіграв суперника і вколотив м'яч у сітку.

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Хороші моменти до перерви також були у Мауро Ікарді і Усмана Дембеле, але вони їх не реалізували.

Після перерви ПСЖ виглядав цікавіше, і в середині другого тайму Мбаппе оформив дубль. Алессандро Флоренці прострілив, м'яч з рикошетом відскочив до Мбаппе, який свій шанс розстріляти ворота не упустив.

Незабаром парижани забили ще раз - Мойзе Кін завдав точного удару головою після подачі зі штрафного. А на 85-й хвилині Мбаппе оформив хет-трик, реалізувавши контратаку парижан.

"Барселона" - ПСЖ - 1:4

Голи: Мессі, 27 (з пенальті) - Мбаппе, 31, 65, 85, Кін, 70

"Барселона": тер Штеген, Дест (Мінгеса, 71), Піке (Пуч, 79), Лангле, Альба, Бускетс (Пьяніч, 79), де Йонг, Педрі (Трінкао, 79), Дембеле, Мессі, Грізманн (Брейтуейт, 84)

ПСЖ: Навас, Флоренці (Керер, 89), Маркіньос, Кімпембе, Кюрзава, Гуйє (Еррера, 46), Паредес, Верратті (Дракслер, 74), Мбаппе, Кін (Данило, 84), Ікарді

Попередження: Гуйє

"Барселона" - ПСЖ: головне

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу "Барселона" - ПСЖ.

ПСЖ у цій зустрічі не міг розраховувати на свого лідера Неймара, який отримав травму.

Кіліан Мбаппе всього третій футболіст, якому вдалося оформити хет-трик на "Камп Ноу" в матчі ЛЧ. Раніше це робили Андрій Шевченко і Фаустіно Аспрілья.

Лео Мессі в цьому матчі забив 20-й гол у сезоні у всіх турнірах. Він в 13-й раз в кар'єрі забив як мінімум 20 голів за сезон. У Лізі чемпіонів він забиває 17 років поспіль, що є повторенням рекорду іспанця Рауля.

ПСЖ проводив перший матч у Лізі чемпіонів під керівництвом Маурісіо Почеттіно.

Команди вп'яте зустрічаються в плей-офф Ліги чемпіонів. Раніше в трьох випадках з чотирьох далі проходили каталонці.

Зустріч у відповідь команди проведуть 10 березня.

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Автор: Антон Дудар