Гола Віталія Буяльського вистачило, щоб пройти далі.

Київське "Динамо" зуміло пройти в 1/8 фіналу Ліги Європи. У матчі-відповіді 1/16 фіналу у гостях кияни зуміли обіграти бельгійський "Брюгге".

"Динамо" в цьому матчі потрібно було обов'язково забивати. Однак у першому таймі кияни діяли досить обережно і в атаці виглядали блякло, за 45 хвилин так і не створивши нічого небезпечного. Єдиний удар у бік воріт був заблокований. Єдиний момент у першій половині гри був у "Брюгге", але Бас Дост головою в руки Гергію Бущану.

Після перерви на полі змінилося небагато - "Динамо" як і раніше не вдавалося створювати гостроту. У той же час у "Брюгге" в середині тайму був стовідсотковий момент - після помилки Олександра Сироти Юссуф Баджи опинився перед воротами, але пробив прямо в Бущана.

Свій перший удар у площину воріт суперника "Динамо" завдало на 69-й хвилині (Симон Міньоле зреагував на постріл Миколи Шапаренка).

А на 83-й хвилині киянам все ж вдалося забити - Жерсон Родрігес закинув м'яч на Віктора Циганкова, той прострілив у воротарську, де Віталій Буяльський замкнув у дотик.

У кінцівці "Брюгге" не вдалося створити моменти, щоб відігратися.

"Брюгге" - "Динамо" - 0:1 (перший матч - 1:1)

Гол: Буяльський, 83

"Брюгге": Міньоле, Рікка, Мехеле, Коссуну, Мата, Баланта, Соболь (де Кюйпер, 84), ван ден Кейбус (ван дер Бремпт, 46), Вормер, Дірар (Окереке, 84), Дост (Баджи, 58)

"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарний, Кендзьора (Караваєв, 77), Шепелєв (Шапаренко, 68), Сидорчук, Буяльський (Андрієвський, 86), Родрігес, Циганков, Бесєдін

Попередження: ван ден Кейбус - Бесєдін

Відеоогляд матчу опублікував YouTube-канал Volia Sport.

"Брюгге" - "Динамо": підсумки матчу

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу "Брюгге" - "Динамо".

"Брюгге" і "Динамо" вдруге перетнулися в єврокубках. У попередній дуелі (у кваліфікації Ліги чемпіонів 2019-2020) з різницею в один м'яч верх взяли бельгійці (1:0 і 3:3).

Віталій Буяльський втретє в кар'єрі забив у ворота "Брюгге" в чотирьох матчах.

Свого суперника по 1/8 фіналу "Динамо" дізнається 26 лютого.

В 1/8 фіналу Ліги Європи Україну представлять відразу дві команди - "Динамо" і "Шахтар".

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Автор: Антон Дудар